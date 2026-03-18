Municipiul Bălți se confruntă cu o criză acută de apă, iar autoritățile au luat măsuri stricte pentru protejarea sănătății populației. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis ca toate restaurantele, cafenelele și afacerile din domeniul alimentației publice care nu dispun de apă potabilă să își suspende temporar activitatea, cu informarea Subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

„Subdiviziunea teritorială a agenției va efectua controale la operatorii care utilizează surse alternative de apă, pentru a verifica respectarea cerințelor generale de igienă”, precizează Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.

Primăria subliniază că măsura este obligatorie pentru toți agenții economici vizați și face apel la responsabilitate, reiterând că obiectivul principal este protejarea sănătății cetățenilor. Situația este monitorizată în permanență, iar autoritățile vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce se vor lua noi decizii.

Decizie CSE/ Primăria Bălți

În această seară, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, s-a deplasat de urgență în teritoriu pentru a discuta soluții imediate și pe termen lung la Bălți. Oficialul dă asigurări că echipele sunt deja în teren și că se depun eforturi pentru reluarea cât mai rapidă a aprovizionării cu apă potabilă, în timp ce autoritățile caută alternative pentru a reduce dependența orașului de o singură sursă.

Când a început criza apei în Republica Moldova și ce măsuri suplimentare au fost luate pentru protejarea Nistrului și alimentarea cu apă a populației?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie.

În acest context, duminică, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Tot duminică, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.