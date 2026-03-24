Un cetățean al Bulgariei de 45 de ani ar putea sta 20 de ani la închisoare sau chiar toată viață, după ce ar fi exploatat sexual un băiețel de 9 ani din Sofia și ar fi violat alt băiețel de 8 ani din Tighina.

Copil exploatat sexual „în ospeție”

Potrivit PCCOCS, bărbatul ar fi început să-l exploateze sexual în Bulgaria pe băiatul, care în 2020 avea vârsta de 8 ani. Acesta l-a cunoscut în Sofia-Bulgaria, atunci când i-a cerșit bani, lângă un centru comercial.

Bărbatul care în trecut ar fi fost învățător de clase primare, i-ar fi cumpărat o băutură și i-ar fi dat și bani, după care l-ar fi invitat la el acasă, unde l-ar fi supus exploatării sexuale.

Exploatarea sexuală a copilului a continuat și atunci când bărbatul venea la copil acasă să-l ia de la familie „în ospeție,” chiar dacă victima plângea și se opunea inclusiv fizic ca să nu plece cu acesta.

Aceste fapte sunt parte a altui dosar penal, cercetat de autoritățile din Bulgaria. În Moldova, procurorii îi incriminează perioada din 2021-2025, după preluarea copiilor de la Centrul de Plasament din Bulgaria și adăpostiți de către el într-un apartament din Sofia, Bulgaria.

Ulterior, copilul ar fi fost dus într-un alt apartament, unde ar fi fost supus abuzului și violenței sexuale, de luni până vineri.

Copilul – transportat din Bulgaria în Moldova (Tighina), pentru „un trai mai bun”

Astfel, bărbatul l-ar fi transportat cu învoirea tatălui „pentru un trai mai bun” în Moldova, la Tighina, în 2021. Sosiți aici, inculpatul ar fi închiriat un apartament și în continuare l-ar fi exploatat sexual pe copil.

Antrenor de sport în Tighina, care și-ar fi drogat și violat elevul de numai 8 ani

În Tighina, inculpatul instruia copii în domeniul sportului. Asta în condițiile în care după sosirea în Moldova, acesta nu i-ar fi permis copilului adus din Bulgaria să frecventeze școala.

În contextul instruirii unuia din elevii din Tighina, în iunie 2025, bărbatul l-a convins pe acesta să înnopteze la el, sub pretextul organizării unor activități recreative. Pretextul „ospețiilor” la antrenor acasă s-ar mai fi repetat, iar acolo bărbatul l-ar fi drogat pe copil (sub pretextul că-i administrează „vitamine”), după care l-ar fi dezbrăcat și atins în zonele intime, iar mai apoi l-ar fi violat.

De asemenea, acesta l-ar fi înregistrat în ipostaze sexuale, cu peste 1.100 de astfel de fotografii ridicate de polițiști și anexate la dosar, precum și o înregistrare video. Totodată, de la acesta au fost ridicate și alte peste 37.000 de fișiere cu pornografie infantilă pe care le avea din alte surse (cu alți copii, captate de alte persoane).

Arestat și trimis în judecată pe cinci capete de acuzare

Ulterior, din apartamentul unde locuia bărbatul cu copilul exploatat sexual de către acesta au fost ridicate și substanțele psihotrope pe care acesta nu avea dreptul să le dețină.

Așadar, toate aceste fapte au fost concretizate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în cinci fapte penale distincte de care este învinuit bărbatul. Astfel, acesta a fost reținut, iar la solicitarea procurorilor PCCOCS continuă să fie plasat în arest, la Chișinău, în așteptarea hotărârii Judecătoriei Chișinău.

Sechestre de peste 4.500.000 lei aplicate pe bunurile din Bulgaria ale inculpatului

Totodată, procurorii au aplicat sechestre în noiembrie 2025 și ianuarie 2026 pe bunurile din Bulgaria ale inculpatului, în sumă totală de peste 4.500.000 lei. Acestea ar urma să fie valorificate după pronunțarea sentinței, în vederea satisfacerii prejudiciilor morale.