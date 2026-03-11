Șoferii care încalcă regulile de circulație rutieră în Republica Moldova, cu mașini înmatriculate în alte țări, vor putea fi găsiți mai simplu și sancționați mai rapid. Guvernul a aprobat modificarea Codului Contravențional pentru a stabili reguli mai clare în acest sens.

Potrivit autorităților, legislația actuală nu reglementează suficient situațiile în care încălcările sunt comise cu vehicule înmatriculate peste hotare.

Noile prevederi vor permite schimbul de informații cu autoritățile din alte state, astfel încât să poată fi identificați proprietarii mașinelor și persoanele care au comis încălcările.

Modificările vor contribui la aplicarea mai eficientă a sancțiunilor și la asigurarea unor reguli egale pentru toți șoferii, indiferent dacă sunt din Republica Moldova sau din alte țări. Totodată, măsura ar urma să ducă la creșterea siguranței în traficul rutier.

Potrivit datelor oficiale, din 2022 se înregistrează o scădere a numărului de accidente rutiere. Comparativ cu anul trecut, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut cu aproximativ 10%.

Autoritățile spun că obiectivul este prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic, inclusiv prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere, instalarea semnelor de circulație corespunzătoare, educarea participanților la trafic și acțiuni mai ferme din partea poliției.