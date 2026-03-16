Soroca urmează să rămână azi fără apă. Deocamdată au fost deconectate mai multe sectoare din oraș. Se întâmplă în contextul poluării râului Nistru cu petrol.

Contactat de PRO TV, Mihail Ojog, directorul Apă Canal Soroca a declarat că echipele de intervenție sunt la fața locului și lucrează la restabilirea sondelor pentru alimentarea cu apă.

Situația rămâne însă una incertă, întrucât rezerva de apă potabilă în municipiul Soroca este doar pentru câteva ore, iar până diseară, fără apă va rămâne întreg orașul, a declarat Ojog.

Astfel, locuitorii sunt îndemnați să își fară rezerve de apă. Ieri, Guvernul a declarat stare de alertă de mediu pe Nistru, pentru o perioadă de 15 zile.

În acest interval de timp, se recomandă scaderea consumului de apă din rețeaua publică, evitarea scăldatului și a pescuitului, dar și a altor activități recreative în Nistru.

Și orașul Bălți a rămas ieri din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Astfel, locatarii blocurilor au făcut cozi la fântâni pentru a-și face rezerve. Spun că este neplăcut acest lucru, dar că nu au de ales, sănatatea este mai importantă. Este a doua oară în acestă săptămână când la Bălți este sistată apa, iar primarul a făcut apel la calm și la consum rațional.

Citeste si : Cozi la fântâni după ce Bălți a rămas din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Primarul face apel la calm și consum rațional: „Momentan există un deficit” - VIDEO