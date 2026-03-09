Soțul educatoarei din Hîncești care a murit a fost exclus din partidul PAS dar și din componența Biroului Permanent al Organizației Teritoriale PAS Hâncești. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv.

Potrivit comunicatului organizației teritoriale PAS Hîncești, bărbatului i-a fost revocat sprijinul politic acordat anterior: „Organizația Teritorială PAS Hâncești condamnă cu vehemență orice formă de violență împotriva doamnelor și domnișoarelor”.

„Vom urmări cu maximă atenție ca toate circumstanțele acestui caz să fie clarificate, iar deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite. Considerăm esențial ca persoanele responsabile să răspundă în fața legii, în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, scriu responsabilii PAS Hîncești.

Educatoarea de la Hîncești care a murit și ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție privind violența în familie. Informația a fost confirmată de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

Totodată, Procuratura Generală anunță că cazul morții educatoarei din Hîncești, care a zguduit întreaga comunitate, va fi cercetat de polițiștii din Chișinău și Hîncești. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști, care luptă împotriva violenței asupra femeilor, susțin că moartea femeii nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu, umiliță și control din partea soțului.

