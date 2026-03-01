Spațiul aerian în Israel rămâne închis, iar cetățenii care vor să părăsească țara o pot face pe cale terestră, prin Egipt și Iordania, anunță Alexandru Roitman, ambasadorul Republicii Moldova în Israel.
Astfel, se mențin deschise punctele terestre de trecere a frontierei:
- către Egipt – PTF Begin (Taba) – deschis non-stop;
- către Iordania – PTF Rabin – deschis pentru pasageri până la 20:00 și pentru autoturisme până la 19:00 și PTF Allenby – deschis pentru turiști în intervalul 08:00 – 15:00
Notă: achitarea taxei de frontieră se poate face la ghișeele locale sau online prin portalul:
https://borderpay.metropolinet.co.il/en/home-3/
Traficul feroviar se desfășoară cu program limitat în condițiile situației de urgență dar sunt conexiuni disponibile între principalele centre urbane: https://www.rail.co.il
Bilete de transport rutier – tranzit zona de nord/centru – zona de sud:
Lista operatorilor de transport și a datelor de contact este disponibilă aici:
https://www.gov.il/he/pages/transport_centers_and_operators
Ministerul israelian al Turismului oferă sprijin logistic turiștilor:
Ghișeu virtual:
https://govforms.gov.il/.../TouristEvacuationFromIsrael...
Contact WhatsApp: 053-5835808
Email: virtual@goisrael.gov.il