Spațiul aerian în Israel rămâne închis, iar cetățenii care vor să părăsească țara o pot face pe cale terestră, prin Egipt și Iordania, anunță Alexandru Roitman, ambasadorul Republicii Moldova în Israel.

Astfel, se mențin deschise punctele terestre de trecere a frontierei:

- către Egipt – PTF Begin (Taba) – deschis non-stop;

- către Iordania – PTF Rabin – deschis pentru pasageri până la 20:00 și pentru autoturisme până la 19:00 și PTF Allenby – deschis pentru turiști în intervalul 08:00 – 15:00

Notă: achitarea taxei de frontieră se poate face la ghișeele locale sau online prin portalul:

https://borderpay.metropolinet.co.il/en/home-3/

Traficul feroviar se desfășoară cu program limitat în condițiile situației de urgență dar sunt conexiuni disponibile între principalele centre urbane: https://www.rail.co.il

Bilete de transport rutier – tranzit zona de nord/centru – zona de sud:

https://www.egged.co.il/en

Lista operatorilor de transport și a datelor de contact este disponibilă aici:

https://www.gov.il/he/pages/transport_centers_and_operators

Ministerul israelian al Turismului oferă sprijin logistic turiștilor:

Ghișeu virtual:

https://govforms.gov.il/.../TouristEvacuationFromIsrael...

Contact WhatsApp: 053-5835808

Email: virtual@goisrael.gov.il