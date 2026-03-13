În această dimineață la ora 5:00, specialiști din cadrul IGSU România și Apele Române au ajuns în Moldova cu echipamente suplimentare necesare pentru a extrage substanța petrolieră de pe râul Nistru, anunță Ministerul Mediului.

Echipele de intervenție/ Facebook.com

Potrivit autorităților, echipamentele au fost deja transportate la Cureșnita, Soroca, și urmează să fie instalate pentru a sprijini acțiunile de captare și eliminare a poluantului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia pe râu.

„Împreună cu specialiștii din ambele țări urmează să identificăm și alte locații pentru a instala echipamente de localizare și captare a substanței petroliere”, se arată în comunicat.

Astăzi, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

După atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina, combustibilul ajuns în râul Nistru continuă să fie transportat de curentul apei, iar acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Pe 10 martie, ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

Autoritățile din Republica Moldova au început să urmărească atent situația pe râul Nistru, după ce au fost semnalate urme de poluare în amonte. Ministerul Mediului, împreună cu Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a prelevat probe de apă pentru analize de laborator și verifică permanent râul.

