Regiunea transnistreană va fi plasată din nou în stare de urgență economică, anunță liderul separatist Vadim Krasnoselski. Decretul corespunzător a fost transmis astăzi, 19 martie, Sovietului Suprem și analizat în cadrul ședinței Comitetului pentru politică economică, buget și finanțe.

Aceasta vine la doar două luni după ce, în februarie 2026, starea de urgență a fost prelungită cu 30 de zile, fiind valabilă până pe 17 martie. În prezent, regiunea se confruntă cu restricții semnificative din cauza reducerii livrărilor de gaze naturale, problemă care afectează economia și aprovizionarea populației.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a subliniat că criza energetică și economică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil adoptat de autoritățile de la Tiraspol, bazat pe utilizarea resurselor energetice „gratuit”. Potrivit oficialului, această situație creează presiuni suplimentare asupra locuitorilor și asupra infrastructurii regionale.

Experții avertizează că menținerea stării de urgență pe termen lung poate avea efecte negative asupra economiei regiunii, dar și asupra negocierilor de reintegrare și cooperare energetică între Chișinău și Tiraspol.

În perioada 9–12 decembrie 2024, autoritățile separatiste de la Tiraspol au instituit pentru prima dată starea de urgență economică în regiunea transnistreană. Măsura a fost luată ca răspuns la reducerea semnificativă a livrărilor de gaze naturale, care a generat o criză energetică și incertitudine în aprovizionarea cu gaz rusesc.