Campania de plantare de primăvară a fost lansată oficial în Chișinău, unde autoritățile municipale, alături de locuitori și voluntari, au început lucrările de înverzire a orașului.

Edilul a subliniat că acțiunea face parte dintr-un program amplu de extindere și modernizare a spațiilor verzi din capitală.

„În ultimii ani am plantat masiv în parcurile și scuarurile din oraș, precum și în suburbii – sute de mii de copaci. Continuăm să plantăm pe aliniamentele stradale și să creăm alei noi”, a declarat acesta.

Printre zonele vizate de lucrări se numără bulevardele Dacia și Mircea cel Bătrân, strada Alba Iulia și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vor fi plantate noi aliniamente sau completate cele existente.

Primarul a lansat și un apel către locuitorii capitalei să se implice activ în campanie.

„Fiecare poate contribui. Ne puteți contacta și oferim suport pentru plantare. Împreună dezvoltăm un oraș mai verde și mai frumos”.

Câți puieți urmează să fie plantați în Moldova în cadrul campaniei de primăvară?

În anul 2026, Republica Moldova continuă eforturile de extindere a suprafețelor împădurite prin programe naționale de mediu. Potrivit datelor autorităților, în cadrul campaniei de primăvară urmează să fie plantați peste 11 milioane de puieți, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de hectare.

Acțiunea face parte din Programul național de împădurire, care are drept obiectiv creșterea fondului forestier și combaterea efectelor schimbărilor climatice. Campaniile de plantare sunt desfășurate anual, atât primăvara, cât și toamna, cu implicarea autorităților, voluntarilor și a mediului privat.