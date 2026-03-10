Ministerul Energiei al Republicii Moldova a propus modificarea Legii privind gazele naturale a Republicii Moldova pentru a consolida securitatea aprovizionării cu gaze naturale în regiunea transnistreană, în contextul incertitudinilor persistente privind continuitatea livrărilor.

Potrivit proiectului de lege, entitatea responsabilă de furnizarea gazelor pentru regiune va fi obligată să creeze stocuri strategice care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al tuturor consumatorilor din regiune, calculat pe baza datelor din ultimii cinci ani. În acest calcul vor fi incluși nu doar consumatorii casnici și instituțiile sociale, ci toți consumatorii din regiune, conform cerințelor stabilite de legislația europeană.

Autoritățile precizează că determinarea consumului mediu anual va lua în considerare doar necesitățile proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană. Nu va fi inclusă energia electrică produsă de Centrala de la Cuciurgan (MGRES) și livrată în afara regiunii.

Proiectul mai prevede că, pe durata sezonului rece, entitatea responsabilă va raporta lunar către Ministerul Energiei și către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nivelul stocurilor de gaze naturale. Utilizarea rezervelor va fi făcută treptat, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, iar depășirea limitelor lunare va fi permisă doar în situații justificate, cu aprobarea autorităților, pentru a preveni o eventuală criză în sectorul gazelor.

Reprezentanții ministerului susțin că aceste măsuri vor crește reziliența sistemului energetic, vor preveni utilizarea necontrolată a stocurilor și vor asigura disponibilitatea gazelor pe întreaga perioadă de risc. Totodată, ele ar putea reduce expunerea la șocuri de preț și la achiziții de urgență, diminuând impactul asupra economiei naționale, în condițiile interdependenței energetice dintre cele două maluri ale Nistrului.

Inițiativa legislativă vine pe fondul incertitudinilor privind livrările de gaze către regiune, amplificate de factori geopolitici și de vulnerabilitățile din sectorul energetic. Situația s-a complicat după ce compania rusă Gazprom a sistat livrările de gaze către regiunea transnistreană începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu expirarea acordului tehnic de operare a punctului de interconectare Sudja dintre operatorul ucrainean și gigantul rus.

În prezent, necesarul de gaze pentru regiunea transnistreană este asigurat prin achiziții de pe piețele din Uniunea Europeană. Republica Moldova rămâne însă dependentă de importurile de gaze și nu dispune de capacități proprii de stocare, ceea ce o face vulnerabilă la întreruperi sau fluctuații de preț.

În 2025, legislația a fost deja modificată, iar ANRE a primit responsabilitatea de a desemna compania care va asigura aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene. Noua inițiativă legislativă vine să extindă obligațiile privind constituirea stocurilor și să consolideze mecanismele de monitorizare a acestora.