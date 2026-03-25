2250 tone de motorină și 1414 tone de benzină au fost importate astăzi în Republica Moldova atât prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, cât și cu cisterne auto și feroviare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Stocurile de carburanți au constituit 16 zile pentru benzină, 13 zile pentru gaz petrolier lichefiat și 7 zile pentru motorină”.

Prețul motorinei continuă să crească și va depăși astăzi pragul de 30 de lei. Astfel în mai puțin de o lună aceasta s-a scumpit cu aproape 10 lei.

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

De ce carburanții continuă să se scumpească

Potrivit expertului WatchDog, Sergiu Muravschi, principalul motiv al majorării prețului carburanților sunt prețurile internaționale, fiindcă toată benzina și motorina e importată: „De la începutul războiului din Iran, media cotațiilor Platts în prețul benzinei a crescut cu 4,28 lei, iar la motorină cu 7,57 lei”.

Totodată, acesta a afirmat că TVA-ul a crescut cu doar 85 de bani pentru benzină și 1,52 pentru motorină, ceea ce înseamnă că peste 83% din scumpiri se datorează exclusiv prețurilor internaționale, nu taxelor din Moldova.

Prețurile maxime la carburanți în țara noastră au fost înregistrate în vara anului 2022, când benzina a ajuns să coste aproape 34 de lei, iar motorina 32 de lei și 40 de bani.