Un ucrainean de 32 de ani este cercetat, după ce în bagajul acestuia au fost găsite substanțe narcotice. Cazul a avut loc la punctul de trecere Costești.
Potrivit poliției de frontieră, bărbatul era în calitate de pasager într-un autocar de pe ruta Chișinău – Poznań (Polonia).
În urma verificărilor, în bagajul personal al bărbatului au fost depistate pastile ambalate în blistere, care conțin o substanță narcotică interzisă – codeină, fără acte de proveniență.
Totodată, a fost identificat și un dispozitiv mecanic utilizat pentru mărunțirea substanțelor vegetale, frecvent asociat cu mărunțirea marijuanei.
Pe acest caz au fost inițiate cercetări, pentru a stabili toate circumstanțele.