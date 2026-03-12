Autoritățile din Republica Moldova anunță că substanțele petrolifere continuă să se reverse în Nistru dinspre Ucraina. Cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea indică riscuri de siguranță pentru alimentarea cu apă a populației, fiind încadrate în clasa 5 de calitate a apei, cea mai periculoasă.

În aceste condiții, autoritățile recomandă sistarea alimentării cu apă din Nistru în zona afectată și sfătuiesc cetățenii să nu utilizeze apa pentru consum casnic sau pentru animale.

Analizele efectuate în raioanele Soroca și în aval (spre sud) nu arată, deocamdată, riscuri pentru sănătate, însă autoritățile recomandă realizarea de rezerve de apă pentru următoarele zile, având în vedere acumularea poluantului la nord, la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

Specialiștii avertizează că, deși ieri primele teste indicau parametri normali la Naslavcea, densitatea substanței petrolifere poate varia în funcție de curenți și adâncime, ceea ce impune o abordare precaută pentru protecția rețelelor casnice.

Recomandări pe zone:

Naslavcea (clasa 5): sistarea consumului de apă din Nistru.

Raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți (clasa 3 – nivel mediu):

interzicerea utilizării apei direct din râu pentru consum potabil;

abținerea de la folosirea apei pentru adăparea animalelor;

interzicerea pescuitului;

evitarea utilizării apei pentru irigare.

Raioanele Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, municipiul Chișinău, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă (clasa 1): calitatea apei este normală, apa poate fi utilizată în regim obișnuit.

Autoritățile subliniază că monitorizarea calității apei va continua permanent, iar cetățenii vor fi informați periodic despre evoluția situației.

Ieri, ministrul Mediului a venit cu declarații, după ce pe râul Nistru au apărut pete uleioase și a spus că au fost colectate analizele. Totodată, acesta a asigurat cetățenii că vor fi instalate filtre în zona Cosăuți pentru a colecta deșeurile.

Astăzi, de la primele ore ale dimineții, responsabilii au început instalarea filtrelor pentru a stopa extinderea și pentru a elimina petele de petrol apărute pe suprafața râului Nistru.

