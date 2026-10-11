Ministerul Afacerilor Externe anunță că, până în prezent, nu au fost identificați cetățeni ai Republicii Moldova printre persoanele decedate sau rănite în urma atacului asupra Aeroportului Internațional „King Khalid” din Riad, Arabia Saudită.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile saudite, atacul a avut loc pe 10 octombrie 2026 și a fost atribuit grupării Houthi. În urma incidentului, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite. Activitatea aeroportului a fost suspendată.

Conform datelor deținute de misiunea diplomatică a Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, printre victime nu au fost identificați cetățeni moldoveni. De asemenea, la linia telefonică de urgență a Ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni în legătură cu incidentul.

Reprezentanții misiunii diplomatice continuă să monitorizeze situația și mențin legătura cu autoritățile competente pentru a verifica eventualele informații privind prezența cetățenilor Republicii Moldova în zona afectată.

„Vom reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației și de datele confirmate de autoritățile competente", scrie MAE.

Atac la asupra aeroportului internațional din Riad

Al treilea atac din această săptămână asupra aeroportului internațional din Riad, a avut loc sâmbătă și s-a soldat cu cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți, au declarat autoritățile saudite, pe fondul intensificării campaniei lansate în această vară de gruparea Houthi, susținută de Iran.

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