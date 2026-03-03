Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză a MAE activează în regim permanent în contextul atacurilor din Orientul Mijlociu și că, până la această oră, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni din statele monitorizate.

Potrivit MAE, situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial reluat sau afectat.

Statul Israel

Situația de securitate rămâne fără schimbări semnificative, cu atacuri periodice cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să respecte măsurile stabilite de autoritățile israeliene și să rămână în adăposturile antirachetă până la anunțul oficial privind încetarea alertei.

Informație pentru lucrătorii străini:

Administrația pentru Lucrători Străini a informat Ambasada că lucrătorii străini din toate sectoarele care au părăsit Israelul cu o viză de reintrare valabilă („Inter-Visa”), a cărei valabilitate a expirat sau urmează să expire în perioada 28 februarie 2026 – 14 martie 2026 (inclusiv), vor beneficia de prelungirea automată a valabilității vizelor până la 21 martie 2026, în sistemele informatice ale Autorității pentru Populație și Imigrare. Prelungirea se acordă automat, fără depunerea unei cereri. Măsura este valabilă pentru persoanele care se află în prezent în afara Israelului și au părăsit țara cu o viză de reintrare valabilă, conform condițiilor menționate.

Ambasada RM în Statul Israel:

+972 52 278 7326

+972 52 778 9772

tel-aviv@mfa.gov.md

Statul Qatar

Situația de securitate se menține complicată, autoritățile au instituit măsuri de adăpostire la locul aflării, cu recomandarea de a rămâne în spații sigure, iar • spațiul aerian și maritim rămân închise.

Ambasada RM în Statul Qatar (acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait ):

+974 3377 3417

doha@mfa.gov.md

Emiratele Arabe Unite

Situația de securitate rămâne tensionată, iar spațiul aerian este parțial reluat, unele zboruri excepționale fiind reluate în funcție de programările companiilor aeriene. Se recomandă pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport fără confirmare prealabilă.

Ambasada RM în Emiratele Arabe Unite (acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain):

+971 50 916 0778

abudhabi@mfa.gov.md

Republica Turcia

Turcia rămâne un posibil punct de tranzit regional, spațiul aerian fiind deschis. Se recomandă verificarea permanentă a statutului curselor aeriene înainte de deplasarea la aeroport.

Republica Libaneză (acoperire consulară asigurată de Ambasada RM în Republica Turcia)

Situația rămâne tensionată și se poate modifica rapid. Spațiul aerian este parțial deschis și afectat temporar.

Ambasada RM în Republica Turcia (acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză și Republica Arabă Egipt):

+90 541 687 21 04

ankara@mfa.gov.md

Republica Azerbaidjan

Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit, ieșirile de urgență sunt posibile doar prin coordonare instituțională. Conform informațiilor disponibile, în Iran nu se află cetățeni ai Republicii Moldova și nu au parvenit solicitări de evacuare.

Ambasada RM în Republica Azerbaidjan (acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran):

+994 50 228 51 35

baku@mfa.gov.md

Astfel, toți cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați:

- să rămână în locuri sigure;

- să evite deplasările neesențiale;

- să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale;

- să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

- să nu se deplaseze la aeroport fără confirmare prealabilă.