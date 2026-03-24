Taxa de salubrizare pentru 2026 a fost anulată, la fel ca și anul trecut. Despre asta, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, care a spus că taxa a fost retrasă pentru că „reprezintă o barieră pentru aprobarea proiectelor privind taxele locale și bugetul de către consilieri.”

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Deși cred că nu trebuie exclusă taxa la de salubrizare, este vorba de 10 lei pe lună pentru a menține orașul curat și pentru a susține munca oamenilor care se dedică activităților din teren."

Și anul trecut aceasta taxă a fost a fost anulată.

Taxa de salubrizare a fost aprobată în anul 2021 prin votul majorității consilierilor municipali și urma să intre în vigoare în 2023. Aceasta este în valoare de 120 de lei per an, adică câte 10 lei pe lună, pentru fiecare persoană cu viză de reședință în locuință.