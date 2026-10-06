Biletul de hârtie și taxatorul ar putea pierde treptat teren în transportul public din Chișinău. După mai bine de un deceniu de promisiuni și proiecte-pilot, municipalitatea a aprobat conceptul unui sistem integrat de taxare electronică. Plata va putea fi făcută cu cardul sau telefonul, iar autoritățile susțin că noua tehnologie va permite și o evidență mai clară a încasărilor și a numărului de pasageri.

Una dintre cele mai importante schimbări va fi renunțarea la taxatori. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Ciornîi, spune că procesul va dura între șase luni și un an.

În prezent, aproximativ 1.100 de persoane sunt implicate în vânzarea biletelor în transportul public din capitală. Municipalitatea afirmă că acestea nu vor fi disponibilizate, ci vor avea posibilitatea să ocupe alte funcții vacante în cadrul întreprinderilor municipale.

O parte dintre actualii taxatori ar putea deveni controlori-revizori, în condițiile în care numărul controlorilor va fi majorat odată cu introducerea sistemului electronic.

Cardul sau telefonul, apropiat de validator

Potrivit conceptului aprobat de CMC, călătorii vor putea achita și valida călătoria prin simpla apropiere a cardului, telefonului sau a altui mijloc de plată de validator.

Sistemul va permite municipalității să vadă în timp real cum circulă pasagerii și să folosească aceste informații pentru a ajusta rutele și capacitatea de transport în funcție de cerere.

Autoritățile speră, de asemenea, să reducă evaziunea tarifară și să obțină o evidență mai clară a încasărilor.

Plata în numerar nu va fi eliminată imediat. Aceasta va rămâne disponibilă inclusiv la șofer sau în punctele de comercializare existente, astfel încât persoanele care nu folosesc carduri sau telefoane să se poată adapta treptat.

50 de milioane de lei în 2026. Proiectul, estimat la 7,5 milioane de euro

Pentru lansarea proiectului, în bugetul municipal pentru 2026 au fost prevăzute 50 de milioane de lei. Implementarea este planificată pe o perioadă de aproximativ trei ani, în limita banilor aprobați de Consiliul Municipal.

Valoarea întregului proiect, calculată în baza unui studiu elaborat anterior, este estimată la aproximativ 7,5 milioane de euro. Dorin Ciornîi a precizat însă că aprobarea conceptului nu înseamnă și aprobarea unei achiziții la această sumă. Costurile exacte și specificațiile echipamentelor vor fi stabilite ulterior, în cadrul procedurilor de achiziție.

Dispozitivele instalate în transportul public vor rămâne în proprietatea municipalității, iar serviciile de mentenanță și verificare vor fi contractate separat, în urma unei licitații.

Încasările ar putea crește cu 15%, tariful nu se schimbă deocamdată

Autoritățile estimează că taxarea electronică ar putea majora cu aproximativ 15% încasările din transportul public. În același timp, municipalitatea nu anunță, cel puțin deocamdată, o majorare a tarifului pentru călători.

Conceptul a fost susținut de consilierii municipali din toate fracțiunile. Aleșii locali au venit însă și cu propuneri pentru etapa de implementare.

Consilierul socialist Alexandr Odințov a cerut ca investițiile să contribuie și la dezvoltarea rețelei de troleibuze și a solicitat garanții că noul sistem nu va fi urmat de o majorare a tarifului.

La rândul său, consiliera PAS Irina Baran a cerut ca sistemul să fie accesibil și persoanelor cu deficiențe de vedere. Ea a propus instalarea unor sisteme audio în exteriorul unităților de transport, care să anunțe vocal numărul autobuzului sau troleibuzului care ajunge în stație.

Conceptul sistemului de taxare electronică a fost elaborat în cadrul proiectului „MOVE IT like Lublin”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, și este prevăzut și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Chișinău 2030.