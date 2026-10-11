Sunetul unui aparat asemănător unei drone a fost surprins de camerele de supraveghere din zona localității Geamăna, raionul Anenii Noi. În noaptea de 10 spre 11 octombrie, localnicii ar fi auzit un zgomot similar celui produs de o dronă, urmat de o explozie. Ulterior, în apropiere a fost depistat un obiect asemănător unui aparat de zbor fără pilot, anunță poliția și ministerul Apărării.

În înregistrarea surprinsă pe timp de noapte se aude un zgomot puternic, asemănător celui produs de o dronă aflată în zbor.

Deși imaginile nu surprind aparatul de zbor, zgomotul poate fi auzit clar pe fundalul înregistrării.

Obiect asemănător unei drone - depistat în apropierea localității Geamăna

Un obiect asemănător unei drone a fost depistat în apropierea localității Geamăna, raionul Anenii Noi, după ce, în noaptea de 10 spre 11 octombrie, locuitorii din zonă ar fi auzit un sunet similar celui produs de o dronă, urmat de o explozie.

Drone tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova: Unele ajung la sol și explodează

În ultima perioadă, incidentele cu drone în Republica Moldova au devenit tot mai frecvente. Au fost raportate mai multe cazuri de survolare a spațiului aerian național, iar unele drone sau fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul țării, fiind depistate în diferite localități. În unele situații, prăbușirea aparatelor a fost urmată de explozii, ceea ce sporește îngrijorările privind siguranța populației, în contextul războiului din Ucraina.

Maia Sandu: Moldova își consolidează apărarea aeriană

Săptămâna trecută, președintele Maia Sandu a spus că Republica Moldova își va consolida în continuare apărarea aeriană, în condițiile în care numărul încălcărilor spațiului aerian de către drone este în creștere. Șefa statului a mai declarat că autoritățile sunt îngrijorate și că vor continua investițiile în acest domeniu, cu sprijinul partenerilor externi, în special al Uniunii Europene.

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