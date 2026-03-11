Poliția Națională anunță desfășurarea, mâine, a unui exercițiu de intervenție tactică în orașul Ungheni, menit să testeze modul de reacție al forțelor de ordine în situații complexe.

Acțiunea va implica mascații din BPDS „Fulger” din Republica Moldova, împreună cu forțele speciale din cadrul IPJ Iași, România. Tehnica specială, inclusiv vehicule blindate, se va deplasa de la Chișinău spre Ungheni pentru a participa la simulări.

Scopul exercițiului este antrenarea personalului și testarea echipamentelor, precum și îmbunătățirea coordonării între echipele din cele două țări în scenarii care implică situații critice și intervenții rapide.

Autoritățile fac apel la populație să nu se alarmeze și să evite răspândirea informațiilor eronate, precizând că este doar un exercițiu de instruire și nu o situație reală de urgență.