Criza apei din raioanele de nord ale Republicii Moldova a degenerat într-un conflict public între autoritățile locale și cele centrale. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că problemele recente de alimentare cu apă au fost folosite în scopuri politice și comerciale, sugerând implicarea unui operator străin, în timp ce ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, respinge acuzațiile și le califică drept „iresponsabile și periculoase pentru populație”.

„Motorina a depășit 28 de lei, benzina se apropie de același preț, toată zarva asta cu apa care au făcut-o în ultimele două săptămâni se pare că în mod intenționat, este de a distrage atenția publică de la subiectele grave cu care se confruntă Republica Moldova. Guvernul nu vine decât cu limitări și nu fac nimic. Probele public așa și nu am văzut publică de la Guvern. Oamenii de la Bălți sunt ținuți în captivitate de acuș 10 zile. În același timp, ceea ce este și mai grav este că mi se pare că toată această diversie este pe lângă a distrage atenția publică, este ca să bage un operator din străinătate ca să presteze servicii de apă și canalizare în nordul țării. Eu altă explicație nu găsesc”, a menționat primarul capitalei, Ion Ceban.

Aceste declarații au stârnit reacții imediate din partea autorităților centrale. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a respins acuzațiile, calificându-le drept iresponsabile și periculoase pentru populație.

„O altă iresponsabilitate totală din partea primarului Ceban. În timp ce ne aflăm în raioanele din nord, alături de prim-ministru, unde discutăm cu oamenii despre reconectarea treptată a apei și continuăm lucrările de instalare a noilor baraje de protecție, primarul Ceban a venit cu un nou derapaj, de o gravitate mare. Acuzațiile că cineva ar fi creat intenționat problema poluării Nistrului, cu un scop comercial, depășesc limitele bunului-simț și intră în zona iresponsabilității de stat”, a precizat Hajder.

Ministrul Hajder a subliniat că eforturile salvatorilor, carabinierilor, militarilor și experților continuă neîntrerupt și că azi au mai fost instalate încă 7 baraje pentru a colecta poluanții din Nistru.

„Rezultatele bune de astăzi ne permit să reluăm alimentarea cu apă. Avem deja 14 baraje absorbante, iar astăzi mai instalăm încă 7 noi, astfel încât substanța poluantă să fie colectată încă de la intrarea în țară. Munca noastră nu se oprește aici, vom munci atât timp cât va fi necesar. Monitorizăm probele de apă și vom continua să vă spunem doar adevărul”, a menționat Hajder.

Context

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. În acest context, pe 15 martie, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău, dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

După ce mai multe localități au rămas fără apă din cauza poluării Nistrului, alimentarea a început să fie restabilită astăzi în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești, a anunțat premierul Alexandru Munteanu.

