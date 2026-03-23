Agenția Națională Transport Auto respinge acuzațiile lansate de unii transportatori și susține că procesul de stabilire a noilor tarife nu este blocat, ci se desfășoară conform cadrului legal în vigoare.

Instituția precizează că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru cursele raionale și interraionale, aprobată de Guvern în octombrie 2025. Potrivit autorităților, procesul de stabilire a noilor tarife este în plină desfășurare și respectă etapele legale, urmând ca până la 1 iunie să fie aprobate componentele tarifare pe baza datelor economice prezentate de operatori. ANTA respinge astfel ideea că procesul ar fi blocat.

În același timp, autoritățile recunosc dificultățile cu care se confruntă transportatorii, în special din cauza fluctuațiilor semnificative ale prețului la carburanți. În acest context, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale lucrează la modificări ale cadrului normativ, care ar putea introduce un mecanism flexibil de ajustare temporară a tarifelor.

Concret, se propune ca, în situații excepționale, când prețul motorinei crește sau scade cu peste 30% într-un interval de 30 de zile, ANTA să poată aproba tarife provizorii. Acestea ar urma să fie ajustate periodic, în funcție de evoluția pieței, pe baza datelor oficiale furnizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Reprezentanții agenției subliniază că măsurile propuse au rolul de a menține un echilibru între interesele operatorilor și cele ale pasagerilor, evitând atât pierderile economice în sector, cât și majorările nejustificate ale tarifelor.

În acest context, ANTA face apel la transportatori să evite acțiunile și declarațiile impulsive, inclusiv amenințările privind sistarea rutelor, și își reafirmă deschiderea pentru dialog, considerat esențial pentru identificarea unor soluții viabile în domeniul transportului auto.

Astăzi, transportatorii din Republica Moldova amenință că vor opri treptat cursele regulate pe rutele naționale, din cauza lipsei unei decizii clare privind tarifele, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Națională Transport Auto de „incompetență și iresponsabilitate”.

Ce a declarat ministrul Vladimir Bolea?

Săptămâna trecută, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Golful Persic, ar putea duce la scumpiri ale transportului public pe rutele raionale și naționale din Republica Moldova.

O nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru transportatori

Ministrul a amintit că, în 2025, autoritățile au elaborat o nouă metodologie de calcul al tarifelor pentru transportatori, care a intrat în vigoare la 1 martie 2026. Conform acesteia, operatorii urmează să prezinte tarife actualizate până la 1 iunie.

Totuși, în contextul scumpirilor accelerate la carburanți, generate de conflictul din Orientul Mijlociu, situația este „ieșită din comun”, iar mecanismele existente ar putea să nu fie suficiente.

Autoritățile analizează în prezent măsuri suplimentare care să atenueze impactul scumpirilor, astfel încât să fie menținut un echilibru între sustenabilitatea operatorilor de transport și accesibilitatea serviciilor pentru populație.

Carburanții se scumpesc de la o zi la alta

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei la pompă a crescut cu peste 8 lei și a depășit pragul de 29 de lei pentru un litru, iar benzina 28 de lei și 88 de bani pe litru, conform noilor tarife stabilite de ANRE.