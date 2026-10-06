Termoelectrica cere Primăriei Chișinău să permită accesul echipelor pentru repararea avariei din zona Scuarului Catedralei. Întreprinderea susține că, deși tehnica a ajuns în această dimineață, intervenția a fost blocată, iar reparația nu poate începe.

Potrivit Termoelectrica, la ora 09:00, intrările în parc erau blocate de tractoare ale serviciului municipal „Spații Verzi”. Întreprinderea a apelat la 112, iar ulterior la locul faptei au ajuns polițiști, reprezentanți ai Preturii Buiucani și, mai târziu, primarul general Ion Ceban.

„Ceban s-a opus efectuării reparației”

Termoelectrica susține că edilul s-a opus efectuării lucrărilor, invocând faptul că terenul este proprietate municipală și că intervenția nu ar fi autorizată.

„La ora 13:10, unul dintre tractoare a fost îndepărtat cu intervenția Poliției, însă accesul echipelor S.A. „Termoelectrica” a rămas blocat. La ora 14:00 a sosit Primarul general al municipiului Chișinău, care s-a opus efectuării reparației, invocând lipsa autorizării și caracterul municipal al terenului”, a scris Termoelectrica.

Întreprinderea afirmă însă că regulamentul privind protecția rețelelor termice obligă inclusiv autoritățile locale să permită accesul pentru intervențiile de avarie. „Caracterul municipal al terenului nu constituie, prin el însuși, un temei pentru interzicerea accesului și blocarea remedierii unei avarii”, se arată în reacția Termoelectrica.

Compania precizează că alimentarea este menținută în prezent printr-o soluție tehnică provizorie, însă aceasta nu poate asigura parametrii necesari pe durata sezonului rece. Reparația ar urma să dureze aproximativ patru zile din momentul în care accesul va fi permis.

„Grija pentru scuar trebuie să se regăsească și în grija pentru confortul termic al cetățenilor. Coordonarea acestor activități ar permite atât întreținerea spațiului public, cât și executarea la timp a reparației”.

Termoelectrica cere municipalității să elibereze căile de acces și să permită intervenția, precizând că este gata să coordoneze protejarea amenajărilor și să restabilească suprafețele afectate după finalizarea lucrărilor.

Scandal între Primăria Chișinău și Termoelectrica

Scandalul între Primăria Chișinău și Termoelectrica a pornit săptămâna trecută, după lucrările din zona Scuarul Catedralei. Municipalitatea acuză întreprinderea că a săpat fără autorizație pe un teren municipal, imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Termoelectrica susține însă că intervenția era necesară pentru remedierea unei avarii la rețeaua termică și că angajații săi au fost împiedicați să continue lucrările.

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Vicepretorul de Buiucani a fost escortat la inspectorat

Astăzi scandalul a escaladat. Șeful Inspectoratului de Poliție Buiucani susține că poliția a intervenit în Scuarul Catedralei după ce Termoelectrica a sesizat o situație de avarie și a solicitat accesul la locul unde urmau să fie efectuate lucrările.

Potrivit acestuia, reprezentanții administrației publice locale ar fi blocat accesul angajaților și al tehnicii Termoelectrica. El a invocat Hotărârea Guvernului nr. 876 din 14 decembrie 2022, potrivit căreia proprietarii terenurilor pe care se află rețelele Termoelectrica trebuie să permită accesul pentru lichidarea avariilor.

Șeful Poliției Buiucani a precizat că vicepretorul sectorului Buiucani nu a fost reținut, așa cum a afirmat primarul Ion Ceban, ci „escortat de poliție” la inspectorat, unde este audiat.

Ion Ceban a intervenit în Scuarul Catedralei, după ce vicepretorul de Buiucani a fost escortat la inspectorat

Ion Ceban critică intervenția poliției la Scuarul Catedralei, unde Termoelectrica ar urma să efectueze lucrări.

Edilul susține că intervenția ar fi fost determinată de un apel la 112 făcut de reprezentanții companiei. Potrivit lui, lucrările pe terenul municipal nu ar fi autorizate.

„Știu că ele trebuie să fie legale și autorizate. Ele nu sunt. Atât”, a declarat Ion Ceban, întrebat ce știe despre lucrările care urmează să fie efectuate în zonă.

Primarul susține că Primăria și Pretura ar fi sesizat autoritățile încă de săptămâna trecută în legătură cu situația, dar că acestea nu ar fi reacționat.

Ceban a acuzat, de asemenea, reprezentanții guvernării că s-ar afla în spatele acțiunilor. „De ce spun că e indicația directă a PAS-ului?”, a declarat edilul, după care a invocat mai multe lucrări de infrastructură realizate de Primărie.

„Hai, băi, na, arestați-mă și pe mine”

„Vor să mă ia pe mine cu sus”, a mai afirmat Ceban, susținând că un polițist i-ar fi spus că urmează să fie arestat. „Hai, băi, na, arestați-mă și pe mine”, a reacționat edilul.

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