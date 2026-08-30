În această toamnă, ProTV Chişinău îţi aduce în casă programe variate şi pline de surprize. Începând cu buletinele de ştiri actualizate la zi, până la emisiunile de divertisment care promit energie, umor şi explozie de talente.

În fiecare zi, îți aducem informația de care ai nevoie. Știrile te așteaptă la ora 13.00, 17.00 și 20.00, cu cele mai importante evenimente ale zilei.

Toamna aceasta, „O Seară Perfectă” vine cu un duo neașteptat! Ea – actriță. El – interpret. Două lumi, două energii și un singur platou. Victoria Roșca și Gabriel Nebunu sunt noii prezentatori și sunt gata să transforme fiecare după-amiază într-un adevărat spectacol la 16.00 şi la 18.00.

Nu uităm nici de cele mai importante subiecte din viaţa socială şi politică, împreună cu Lorena Bogza, în fiecare zi de joi, de la 21.00, la emisiunea „În Profunzime”.

Sâmbăta începe cu grijă pentru tine. La „iSănătate”, Vlada Mardari și specialiștii invitați vin cu informații despre sănătate și lifestyle, dar și cu sfaturi practice pe care le poți aplica în fiecare zi.

Iar dacă pasiunea ta este bucătăria, avem o porție generoasă de savoare! „Gusturile se discută” revine cu Iulia Deliu, Anatolie Melnic și Corina Dascălu, într-o ediție specială, sâmbătă, de la 21.00.

Și asta nu e tot! Pe 7 septembrie, începe o nouă aventură culinară: MasterChef România 2026. Luni, de la 21.00, imediat după Știrile PRO TV, bucătarii amatori intră în lupta pentru cel mai râvnit titlu. Un sezon cu mai multă presiune, mai multe emoții și, cu siguranță, farfurii memorabile.

Iar pe 14 septembrie, PRO TV vine cu o nouă provocare. „Burlaci, Foc în Paradis”, prezentat de Adelina Pestrițu, care aduce 13 concurenți într-o competiție în care iubirea, tentațiile și strategiile se întâlnesc într-un paradis în care nimic nu este ceea ce pare. Iar miza? 50 de mii de euro!

Și pentru că vocea bună nu se demodează niciodată, în fiecare vineri, la 21.00, începe „Vocea României”. Sezonul 14 vine cu voci puternice, emoții și dueluri pe măsură.

Theo Rose, Horia Brenciu, Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă au o misiune deloc ușoară: să găsească vocea perfectă.

Știri, showbiz, sănătate, gastronomie, talent, iubire și povești care ne fac să râdem sau să ne emoționăm. Toate au un loc comun: PRO TV.