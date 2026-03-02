Vești importante pentru pasagerii afectați de suspendările recente din Emiratele Arabe Unite: autoritățile au anunțat reluarea parțială a zborurilor de pe principalele aeroporturi din Dubai, însă doar în regim limitat și în baza unor confirmări individuale transmise de companiile aeriene.

Potrivit autorităților din EAU, operațiunile aeriene au fost reluate parțial începând cu seara zilei de 2 martie, însă doar pentru un număr restrâns de curse.

Conform comunicatului emis de Dubai Airports, anumite zboruri vor opera de pe:

Aeroportul Internațional Dubai (DXB)

Dubai World Central – Al Maktoum (DWC)

În paralel, Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a anunțat operarea unor zboruri excepționale destinate pasagerilor afectați de restricțiile anterioare, în funcție de programările comunicate direct de companiile aeriene.

Autoritățile recomandă cetățenilor Republicii Moldova și tuturor pasagerilor afectați:

să nu se deplaseze la aeroport decât după ce au fost contactați direct de compania aeriană;

să se prezinte la aeroport doar în baza unei confirmări clare a orei de plecare;

să respecte instrucțiunile oficiale pentru a evita aglomerația și pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor.

Pasagerii sunt îndemnați să mențină legătura permanentă cu operatorii aerieni pentru a primi actualizări privind programul zborurilor, eventualele reprogramări sau condițiile de călătorie.