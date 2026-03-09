Activitatea în toate posturile vamale de la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina a fost suspendată temporar, după ce autoritățile ucrainene au raportat defecțiuni tehnice majore în sistemele informaționale utilizate pentru controlul la frontieră.

Potrivit informațiilor transmise de instituțiile de control din Ucraina, problemele tehnice afectează toate punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul ucrainean, ceea ce a determinat sistarea temporară a procedurilor de control până la remedierea situației.

În aceste condiții, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră din Republica Moldova au anunțat suspendarea temporară a activității în posturile vamale de la frontiera moldo-ucraineană. Măsura a fost luată pentru a evita blocajele și pentru a asigura desfășurarea corectă a procedurilor de control odată ce sistemele vor fi repuse în funcțiune.

Autoritățile îndeamnă călătorii să manifeste înțelegere și răbdare în această perioadă, întrucât reluarea activității depinde de remedierea defecțiunilor tehnice de către partea ucraineană.