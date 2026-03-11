Patru membri ai unei rețele de trafic de droguri, care aducea substanțe narcotice prin contrabandă din Odesa, Ucraina, au fost condamnați la pedepse grele cu închisoarea, de până la 22 de ani. Sentințele au fost pronunțate într-un dosar instrumentat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Cea mai mare pedeapsă, de 22 de ani de detenție, a fost aplicată liderului grupării criminale – un bărbat de 34 de ani din Orhei. Potrivit anchetatorilor, acesta a coordonat în perioada 2021–2022 contrabanda cu droguri prin regiunea din stânga Nistrului, precum și distribuirea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. În total, rețeaua ar fi introdus în țară peste șase kilograme de droguri, inclusiv marijuana și PVP, cunoscută și sub denumirea de „sare”, o substanță extrem de periculoasă care poate provoca paranoia și halucinații severe.

Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor este faptul că liderul grupării își coordona complicii chiar din penitenciar, unde își ispășea deja o pedeapsă pentru un alt dosar de trafic de droguri, după condamnarea din 2021.

Cei trei complici ai acestuia, toți din Chișinău, aveau vârste cuprinse între 30 și 31 de ani. Doi dintre ei aveau antecedente penale pentru furt și huliganism. Aceștia se ocupau de transportul și distribuirea drogurilor, fiind reținuți în urma unei operațiuni desfășurate la sfârșitul lunii ianuarie 2022.

Activitatea grupării a fost monitorizată de ofițerii Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS. Rețeaua a fost deconspirată după ce unul dintre membri a ascuns droguri pe bara din spate a unui automobil Volkswagen Passat, parcat în apropierea unui restaurant din Chișinău, pentru a fi preluate ulterior de curieri.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat peste șase kilograme de droguri, cântare utilizate pentru porționarea substanțelor, precum și alte obiecte folosite în activitatea ilegală. De asemenea, a fost găsit și un permis de acces în regiunea din stânga Nistrului, folosit pentru facilitarea transportului de droguri.

Potrivit anchetatorilor, comenzile erau primite prin aplicația Telegram, iar membrii rețelei erau plătiți în criptomonedă, în funcție de rolul pe care îl aveau în cadrul grupării.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, cei trei membri ai rețelei au fost condamnați la 16, 17 și 21 de ani de închisoare, iar liderul grupării a primit o nouă condamnare de 22 de ani.