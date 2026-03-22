În perioada 21 martie 2026, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un flux intens de călători și vehicule. Potrivit datelor oficiale ale Serviciului Vamal, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 61.911 traversări ale persoanelor și 13.589 traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte rămân:

Aeroportul Internațional Chișinău – 16.699 traversări persoane;

Sculeni – 7.762 traversări persoane;

Leușeni – 7.344 traversări persoane;

Palanca – 4.998 traversări persoane;

Otaci – 4.511 traversări persoane.

Autoritățile au precizat că, în ultimele 24 de ore, 16 persoane străine au fost refuzate la intrarea în țară, neîndeplinind condițiile legale pentru trecerea frontierei.

Serviciile vamale și poliția de frontieră continuă monitorizarea fluxului de persoane și mijloace de transport, asigurând respectarea legislației și siguranța călătorilor.