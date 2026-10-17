Trafic aglomerat la punctul de trecere a frontierei Sculeni, unde se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță că au mobilizat echipele pentru a fluidiza circulația și a reduce timpii de așteptare.