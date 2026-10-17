Trafic aglomerat la punctul de trecere a frontierei Sculeni, unde se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță că au mobilizat echipele pentru a fluidiza circulația și a reduce timpii de așteptare.
Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să ia în calcul și alte puncte de trecere, în funcție de destinație și de itinerarul planificat.
Printre alternativele indicate se numără:
Leova–Bumbăta;
Cahul–Oancea;
Leușeni–Albița.
Serviciul Vamal precizează că echipele din teren activează la capacitate maximă pentru a gestiona fluxul de călători și mijloace de transport.