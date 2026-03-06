La această oră se înregistrează trafic intens de călători la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din țară, anunță poliția de frontieră.

UPDATE 11:00 Traficul intens la vama Sculeni a fost fluidizat. Circulația se desfășoară în condiții normale, cu timpi minimi de traversare a frontierei.

Potrivit responsabililor de la frontieră, la vama Sculeni-Sculeni este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), ceea ce presupune proceduri suplimentare de control și poate influența durata traversării frontierei.

În acest sens, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversarea prin vama Costești, Leova sau Cahul.