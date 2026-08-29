În perioada: 30.08.2026, ora 18:00 – 31.08.2026, ora 12:00, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și strada Aleksandr Pușkin. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului „Marea Dictare Națională”,dedicat Zilei Limbii Române.

Potrivit primăriei, în perioada enunțată, circulația transportului public, troleibuze și autobuze va fi organizată pe străzile adiacente.

Cum vor circula troleibuzele

● rutele nr. 1, nr. 5 și nr. 8, tur – de pe bulevardul Constantin Negruzzi pe strada Ciuflea, strada București, strada Alexei Șciusev, stada Mihai Viteazul, strada Columna, strada HenriCoandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite; retur – de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Șciusev, strada București, strada Ciuflea, bulevardul Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

● ruta nr. 4, tur – de pe bulevardul Constantin Negruzzi pe strada Ciuflea, strada București și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe strada Vasile Lupu pe strada Constantin Stere, strada Mihail Kogălniceanu, strada Serghei Lazo, strada Alexei Mateevici, strada Aleksandr Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

● ruta nr. 22, tur – de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Șciusev, strada București, bulevardul Dacia și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bulevardul Dacia pe strada București, strada Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

● ruta nr. 34, tur – de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Vasile Alecsandri, strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Sciusev, strada București, strada Ciuflea.

Cum vor circula autobuzele

● ruta nr. 5, tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bulevardul. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

● ruta nr. 9, tur – de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

● ruta nr. 11: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

● ruta nr. 26, tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin; retur – pe traseul stabilit;

● ruta nr. 46, tur – de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

De asemenea, informăm că pe data de 31.08.2026(17:00-22:30), va fi sistat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, în perimetrul str. Aleksandr Pușkin și str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni.

Măsura a fost luată în legătura cu organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române, de pe strada pietonală Eugen Doga.

Circulația, sistată pe bulevardul Grigore Vieru

Totodată, pe data de 31.08.2026 (17:00-23:50) va fi sistată circulația, cu excepția transportului public, pe tronsonul bulevardul Grigore Vieru, de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională a Moldovei, strada Constantin Tănase, strada Aleksandr Pușkin.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.