Traficul rutier va fi suspendat temporar pe Bulevardul Dacia în weekendul 14–15 martie, ca urmare a lucrărilor de reparație a carosabilului, anunță Primăria Municipiului Chișinău.

Potrivit autorităților municipale, circulația pe anumite porțiuni ale bulevardului va fi sistată începând cu sâmbătă, 14 martie 2026, ora 08:00, iar restricțiile vor fi menținute și duminică, 15 martie. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, menite să îmbunătățească starea carosabilului pe una dintre cele mai circulate artere din capitală.

Pe durata intervențiilor, transportul public va circula pe trasee modificate. Astfel, troleibuzul nr. 22 va fi redirecționat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – bd. C. Negruzzi – bd. Iurii Gagarin – bd. Decebal – bd. Traian, tur-retur. În același timp, troleibuzul nr. 4 va avea traseul prescurtat până la strada N. Zelinski, cu virare pe strada Trandafirilor.

Pentru a asigura legătura între cartiere, autoritățile vor introduce temporar și ruta de troleibuz 4A, care va circula pe traseul: bd. Dacia – str. Independenței – str. Hristo Botev – str. Trandafirilor – bd. Decebal – str. N. Zelinski – str. Hristo Botev – str. Independenței – bd. Dacia.

De asemenea, troleibuzul nr. 2 va circula pe traseul Gara Feroviară Chișinău – bd. Decebal – bd. Traian, iar troleibuzul nr. 17 va fi redirecționat pe bd. Traian – bd. Decebal – Gara Feroviară – str. Ciuflea – str. București – str. Ismail. Rutele 30 și 38 vor circula conform traseului stabilit, însă fără acces pe bretelele unde vor avea loc lucrările.

Modificări vor fi aplicate și pentru transportul auto. Autobuzele de pe rutele 5, 23, 19, 33, 36, 44 și 49 vor circula pe bulevardul Dacia, dar nu vor avea acces pe bretelele destinate transportului public.

În zonele unde se vor desfășura lucrările vor fi amenajate stații temporare, amplasate în apropierea celor existente. Autoritățile municipale îi îndeamnă pe călători și pe participanții la trafic să fie atenți la indicatoarele rutiere temporare și să țină cont de modificările de circulație.

Starea drumurilor devine, în fiecare primăvară, o problemă tot mai vizibilă în Republica Moldova. După sezonul rece, numeroase porțiuni de drumuri naționale, dar și mai multe străzi din Chișinău sunt afectate de gropi și degradări ale carosabilului. Pe unele trasee, inclusiv pe sectoare care au fost renovate în 2025 sau în ultimii câțiva ani, au apărut cratere adânci, care îngreunează circulația și pun în pericol siguranța șoferilor. Din cauza acestor defecțiuni ale carosabilului, mulți conducători auto spun că au fost nevoiți să ajungă la service pentru a repara suspensia, jantele sau anvelopele deteriorate.Reprezentanții Administrația Națională a Drumurilor susțin că în prezent, echipele instituției intervin în mai multe regiuni ale țării pentru plombarea sectoarelor cele mai afectate.