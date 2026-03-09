Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la închisoare, după ce și-a omorât soția cu un topor, în raionul Dondușeni.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 20:00. În timp ce mergeau pe o stradă din satul Tîrnova între cei soț și soție s-a iscat un conflict. Ulterior, bărbatul a luat un topor și a lovit-o pe femeie în regiunea capului, după care a fugit de la locul faptei.

Victima a fost transportată la spital, însă, din cauza traumelor grave suferite, a decedat în aceeași seară.

Instanța l-a condamnat pe bărbat la 16 ani de închisoare în penitenciar de tip închis.