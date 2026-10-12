Un bărbat de 48 de ani a murit, iar o femeie de 73 de ani a fost transportată la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon la Cantemir. Cele două persoane efectuau lucrări de scurgere a vinului când s-a produs incidentul. Acesta este primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon înregistrat pe teritoriul țării de la începutul anului, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 16:00. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 11 octombrie, în beciul unui garaj din Cantemir.

Vecinii au alertat autoritățile după ce au observat că cei doi nu mai ieșeau din beci. Bărbatul a fost găsit decedat.

Femeia, care se afla în stare semiconștientă a fost transportată la spital. Aceasta se află în stare stabilă.

S-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon

Victimele s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon, gaz emanat în timpul fermentării vinului.

Detaliile exacte ale incidentului urmează să fie stabilite.

Recomandările IGSU pentru evitarea intoxicațiilor

Dioxidul de carbon emanat în timpul fermentării mustului se poate acumula în beciuri și alte încăperi slab ventilate și poate provoca intoxicații grave sau chiar deces. În ultimii ani, 15 persoane și-au pierdut viața în astfel de cazuri.

Cum trebuie verificat beciul

Salvatorii recomandă ca recipientele cu must să nu fie amplasate în încăperi închise și ca spațiile în care are loc fermentarea să fie bine ventilate.

Înainte de a intra într-un beci sau într-o altă încăpere unde fermentează vinul, oamenii trebuie să se asigure că există suficient oxigen. Acest lucru poate fi verificat cu ajutorul unei lumânări. Dacă aceasta se stinge, încăperea trebuie părăsită imediat.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să-i anunțe pe cei apropiați atunci când intră într-o astfel de încăpere.

Salvatorii avertizează și asupra unui alt pericol

O persoană care găsește pe cineva inconștient sau intoxicat într-un beci nu trebuie să intre după victimă fără echipament de protecție adecvat. În încercarea de a acorda ajutor, salvatorul se poate intoxica la rândul său.

În asemenea situații, oamenii trebuie să apeleze imediat la 112.

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