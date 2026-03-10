Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu izbucnit în localitatea Răspopeni. Pompierii au depistat corpul neînsuflețit în șopronul cuprins de flăcări.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 16:00, într-o localitate din raionul Șoldănești. Imediat la fața locului au intervenit pompierii, unde au stabilit că focul a cuprins un șopron de aproximativ 4 metri pătrați, în care erau depozitate paie. La sosirea echipajelor de salvatori, acestea au descoperit în interior corpul neînsuflețit al unui copil de 5 ani.

Conform datelor preliminare, în momentul izbucnirii incendiului, doi copii se jucau în șopron. Copilul mai mare, de 11 ani, a reușit să iasă la timp, însă cel mic a rămas prins între flăcări.

Incendiul a fost lichidat cu sprijinul localnicilor, iar cauza și circumstanțele producerii focului urmează a fi stabilite de organele competente.