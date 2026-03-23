Transportatorii din Republica Moldova amenință că vor opri treptat cursele regulate pe rutele naționale, din cauza lipsei unei decizii clare privind tarifele, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Națională Transport Auto de „incompetență și iresponsabilitate”. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ne-au comunicat că ANTA vor veni în curând cu declarații asupra acestui subiect.

Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), discuțiile pentru ajustarea tarifelor au început încă din 25 februarie 2026, cu aplicare prevăzută de la 1 martie. ANTA a prezentat însă un proiect incomplet, lipsit de trei indicatori esențiali, și a anulat ședința preconizată pentru 11 martie, fără a oferi calculele finale. De atunci, solicitările transportatorilor pentru clarificări au rămas fără răspuns.

APOTA avertizează că, din această săptămână, rutele care nu își pot acoperi costurile vor fi sistate, iar unele curse ar putea să nu fie reluate. Organizația subliniază că numărul localităților fără transport regulat ar putea crește dramatic, afectând comunitățile dependente de aceste servicii.

„Nu avem nici o claritate privind tariful, nu beneficiem de nici un instrument de suport, suntem supuși unor măsuri represive sistematice din partea ANTA, poliție, SFS. De aceea anunțăm că transportatorii vor evalua posibilitățile proprii și rutele care nu-și pot acoperi nici costurile elementare vor fi sistate”.

Această situație ridică semne de întrebare privind modul în care autoritățile gestionează sectorul transporturilor și riscă să reproducă efectele negative observate în timpul pandemiei.

Ce a declarat ministrul Vladimir Bolea?

Săptămâna trecută, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Golful Persic, ar putea duce la scumpiri ale transportului public pe rutele raionale și naționale din Republica Moldova.

O nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru transportatori

Ministrul a amintit că, în 2025, autoritățile au elaborat o nouă metodologie de calcul al tarifelor pentru transportatori, care a intrat în vigoare la 1 martie 2026. Conform acesteia, operatorii urmează să prezinte tarife actualizate până la 1 iunie.

Totuși, în contextul scumpirilor accelerate la carburanți, generate de conflictul din Orientul Mijlociu, situația este „ieșită din comun”, iar mecanismele existente ar putea să nu fie suficiente.

Autoritățile analizează în prezent măsuri suplimentare care să atenueze impactul scumpirilor, astfel încât să fie menținut un echilibru între sustenabilitatea operatorilor de transport și accesibilitatea serviciilor pentru populație.

Carburanții se scumpesc de la o zi la alta

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei la pompă a crescut cu peste 8 lei și a depășit pragul de 29 de lei pentru un litru, iar benzina 28 de lei și 47 de bani pe litru, conform noilor tarife stabilite de ANRE.

Citeste si : Prețul motorinei a depășit 29 de lei. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină în weekend - VIDEO