Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Golful Persic, ar putea duce la scumpiri ale transportului public pe rutele raionale și naționale din Republica Moldova. Avertismentul vine din partea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care spune că situația actuală este una excepțională și necesită intervenția statului.

„Majorarea prețurilor la motorină pune presiune pe operatorii de transport”

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE: „Noi vedem o majorare galopantă a prețurilor la motorină, ceea ce atrage după sine cheltuieli foarte mari pentru transportatori. Înțelegem că acest lucru va lovi foarte mult și în cetățenii din Republica Moldova. Din acest considerent trebuie să găsim un echilibru pentru a face cât se poate de posibil ca să supraviețuiască acestor situații atât agenții economici, cât și cetățenii care au nevoie de servicii de transport”.

Acesta a subliniat că impactul este resimțit în special în mediul rural, unde transportul public reprezintă o necesitate pentru deplasarea spre centrele raionale sau spre Chișinău.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE: „Cetățenii care au nevoie de servicii de transport din satele noastre, mai ales în satele mai îndepărtate, sunt transportați de către aceste asociații sau transportatori către orașe sau către Chișinău”.

O nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru transportatori

Ministrul a amintit că, în 2025, autoritățile au elaborat o nouă metodologie de calcul al tarifelor pentru transportatori, care a intrat în vigoare la 1 martie 2026. Conform acesteia, operatorii urmează să prezinte tarife actualizate până la 1 iunie.

Totuși, în contextul scumpirilor accelerate la carburanți, generate de conflictul din Orientul Mijlociu, situația este „ieșită din comun”, iar mecanismele existente ar putea să nu fie suficiente.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE: „Lucrăm la modificări și cred că începând cu săptămâna viitoare vom veni cu propuneri de suport atât pentru cetățeni, cât și pentru companiile de transport”.

Autoritățile analizează în prezent măsuri suplimentare care să atenueze impactul scumpirilor, astfel încât să fie menținut un echilibru între sustenabilitatea operatorilor de transport și accesibilitatea serviciilor pentru populație.

Carburanții se scumpesc de la o zi la alta

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei la pompă a crescut cu peste 8 lei și a depășit pragul de 29 de lei pentru un litru, iar benzina 28 de lei și 47 de bani pe litru, conform noilor tarife stabilite de ANRE.

Citeste si : Prețul motorinei a depășit 29 de lei. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină în weekend - VIDEO

Potrivit ministrului Energiei, evoluția prețurilor, inclusiv la benzină, despre care se speculează că ar putea ajunge la 30 de lei per litru, depinde în mare măsură de situația de pe piețele internaționale și de evoluțiile geopolitice.

Săptămâna trecută, au apărut informații că mai multe stații PECO din țară, dar și din capitală au rămas fără motorină, asta deși autoritățile spun că livrările continuă în regim normal și stocuri sunt pentru cel puțin 15 zile.

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

Citeste si : Poți vedea în timp real disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară: Află cum poți utiliza platforma - VIDEO