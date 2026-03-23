Ministerul Afacerilor Externe vine cu informații actualizate privind accidentul rutier produs sâmbătă, în România, unde un moldovean și-a pierdut viața.

Potrivit datelor finale comunicate de Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, 14 persoane au fost transportate la instituții medicale, dintre care:

• 3 persoane rămân internate (2 la Iași, 1 la Galați);

• 10 persoane au fost externate în aceeași zi;

• 1 persoană a refuzat internarea.

Totodată, 24 de persoane au fost inițial direcționate către Centrul de Zi din Bârlad, ulterior:

• 13 persoane au fost transferate la aeroport;

• 11 persoane au revenit în Republica Moldova cu autocarul.

Alte 4 persoane s-au deplasat la București cu mijloace proprii.

Când s-a produs accidentul tragic?

Un grav accident produs sâmbătă dimineață în România, cu implicarea unui autocar de pe cursa Chișinău-București. Un bărbat, cetățean moldovean, a murit, iar alte 14 persoane au fost rănite după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat pe marginea drumului. . Alături în autocar îi erau soția și fiica victimei, scrie presa română.

Cine se afla în autocar?

În autocar erau peste 40 de pasageri – toți din Republica Moldova. Oamenii se îndreptau de la Chișinău spre aeroportul Henri Coandă din București.

Care este cauza preliminară a accidentului?

Șoferul ar fi încercat să evite o mașină care i-ar fi apărut în față. La locul accidentului a fost activat planul roșu de intervenție. Totodată, MAE a menționat că cauza ar putea fi și adormitul la volan.

