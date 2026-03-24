În ultimele 12 ore, funcționarii postului vamal Leușeni au prevenit trei tentative de introducere ilicită a bunurilor în Republica Moldova, descoperind produse cosmetice și echipamente tehnice transportate nedeclarate.

Primul incident a fost înregistrat în cazul unui automobil Skoda Superb care circula din România spre Moldova. În urma controlului vamal, funcționarii au descoperit un aparat de îmbuteliat spray în compartimentul marfar, bun nedeclarat inițial de șoferul în vârstă de 42 de ani. Valoarea estimativă a aparatului depășește 26 000 de lei.

Al doilea caz a implicat un autocar Van Hool pe ruta Spania – Republica Moldova. În bagajul personal al unui pasager de 46 de ani au fost depistate 84 de recipiente cu produse cosmetice, transportate în scop comercial, fără a fi declarate autorității vamale.

Cel de-al treilea incident a vizat un microbuz Mercedes-Benz Sprinter care transporta bagaje neînsoțite din Marea Britanie. În compartimentul marfar, printre bunurile declarate, au fost identificate 31 de monitoare utilizate în tehnică agricolă, a căror valoare este estimată la sute de mii de lei. Pe caz a fost documentat șoferul de 25 de ani.

Toate bunurile nedeclarate au fost ridicate de autorități în vederea confiscării, iar cazurile sunt examinate sub aspect contravențional. Persoanele implicate riscă sancțiuni, inclusiv amenzi, pentru nedeclararea bunurilor la introducerea în țară.

