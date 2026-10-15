Ucraina dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia exporturile, inclusiv către Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei, în contextul intenției autorităților moldovenești de a negocia achiziții de gaze din țara vecină.

Importurile ar putea contribui la diminuarea cheltuielilor de transport. Declarațiile au fost făcute de către Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei într-o emisiune de la TVR Moldova.

„Am deblocat exportul și cu siguranță acest export se va realiza în practică. Bine, aici e vorba de niște relații comerciale. Există toate condițiile necesare pentru a avea și un dialog, dar și o cooperare în acest domeniu. Suntem țări din aceeași regiune. Suntem interconectați cu sistemele europene și trebuie să facem totul posibil să ne susținem unii pe alții”, a spus diplomatul.

Ce spune expertul în energetică

Un contract de import al gazelor naturale din Ucraina, încheiat pentru o perioadă de câțiva ani, ar putea permite Republicii Moldova să economisească bani la transportul acestora. Potrivit expertului în energetică Eugen Muravschi, negocierile cu Kievul ar putea aduce beneficii economice dacă vor fi stabilite condiții avantajoase pe termen lung.

„Importurile din Ucraina pot fi o soluție pentru a diversifica aprovizionarea de gaze. Am înțeles de la autorități că ei cu Ucraina negociază un contract pe câțiva ani, nu pe o lună două. Un avantaj posibil este că prețurile de transport sunt mai mici, da e mai aproape deoarece e mai ușor să aduci gaz din Ucraina decât gaz lichefiat din Grecia”, a spus Muravschi.

Acum câteva zile, Vasile Tofan avertizase că urmează o iarnă dificilă pentru întreaga Europă, cu prețuri mari la energie, iar vulnerabilitatea energetică afectează inclusiv 47 de milioane de europeni. În aceste condiții, premierul admite că obținerea sprijinului financiar extern nu va fi simplă. Guvernul continuă să caute gaz mai ieftin și ia în calcul importurile din Ucraina, subiect care ar putea fi discutat în cadrul unei vizite la Kiev, planificate pentru această lună.

Ucraina a propus reluarea exporturilor de gaze, iar Moldova ar putea obține un preț mai avantajos printr-un contract pe termen lung, de trei până la cinci ani. În plus, apropierea geografică ar reduce costurile de transport. Între timp, înscrierile pentru programul „Ajutor la contor” urmează să înceapă pe 2 noiembrie, pe platforma compensatii.gov.md. Compensațiile vor acoperi perioada noiembrie–martie. Anul trecut, Guvernul a alocat aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru acest program, de care au beneficiat circa 620 de mii de gospodării.