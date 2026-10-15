Descinderi la punctul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Giurgiulești. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție efectuează 24 de percheziții într-un dosar în care sunt vizați șase angajați ai ANSA, inclusiv un șef de post, și administratorul unei companii. Șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit CNA, acțiunile au loc în mai multe cauze penale privind fapte de corupere pasivă și corupere activă.

Inspectorii ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Giurgiulești ar fi primit sume cuprinse între 20 de euro și 30 000 de lei de la agenți economici. În schimb, funcționarii ar fi pus la cale o schemă infracțională sistematică.

Aceștia ignorau lipsa certificatelor obligatorii pentru animale sau mărfuri și negociau taxe de protecție.

6 funcționari și agentul economic au fost reținuți pentru 72 de ore

Ofițerii CNA desfășoară percheziții la domiciliile, în automobilele și în birourile de serviciu ale bănuiților. 6 funcționari și agentul economic au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de detenție provizorie.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.

3 persoane din cele vizate au figurat în cadrul unei cauze penale pe fapte analogice, iar în prezent cauzele sunt examinate în instanța de judecată.

Reținere/ CNA

Percheziții/ CNA