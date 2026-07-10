Republica Moldova marchează un nou progres în parcursul său european, după ce cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate poziția comună de negociere pentru deschiderea Clusterului 6 – „Relații externe”. Pe 14 iulie, la Bruxelles, va avea loc cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi lansate oficial negocierile pentru acest capitol.

Potrivit autorităților, hotărârea adoptată în unanimitate de toate statele membre confirmă faptul că Republica Moldova continuă să înainteze pe calea integrării europene pe baza propriilor reforme și merite, beneficiind în același timp de sprijinul deplin al Uniunii Europene.

„Astăzi, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole – Clusterul 6 «Relații externe» – și au decis convocarea celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Moldova–UE”, a anunțat Cristina Gherasimov .

Conferința va avea loc la Bruxelles

Reuniunea este programată să înceapă la ora 18:00, ora Republicii Moldova, iar delegația țării noastre va fi condusă de prim-ministrul interimar, Eugeniu Osmochescu.

După încheierea Conferinței Interguvernamentale, începând cu ora 19:30, va avea loc o conferință de presă comună susținută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, și premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu.

Un nou pas în negocierile de aderare

Deschiderea negocierilor pentru Clusterul 6 reprezintă un nou pas important în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Clusterul „Relații externe” include domenii ce vizează politica externă și de securitate comună, relațiile comerciale externe și cooperarea cu organizațiile internaționale, fiind unul dintre capitolele-cheie pe care statele candidate trebuie să le alinieze la acquis-ul comunitar.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Deschiderea negocierilor pe Clusterul „Valori fundamentale”

Săptămâna trecută, într-un comunicat comun, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, au precizat că deschiderea oficială a discuțiilor din clusterul VALORI FUNDAMENTALE va avea loc pe 15 iunie, adică astăzi, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg. Acest pachet cuprinde 5 capitole esențiale, este vorba de drepturile omului, justiție, achiziții publice, statistică și control financiar.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. 3 luni mai târziu, împreună cu Ucraina, a obținut statutul de țară candidată. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar până în prezent au purtat discuții tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele șase clustere de negociere care cuprind 35 de capitole. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.