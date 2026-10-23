Un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata, ca măsură de răspuns după încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și incidentul produs în satul Chiștelnița, raionul Telenești, unde o dronă a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, care condamnă ferm incidentul.

Potrivit Ministerului de Externe, incidentul reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor.

Diplomația de la Chișinău susține că asemenea acțiuni sunt inacceptabile și evidențiază riscurile generate de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

În acest context, Republica Moldova cere Rusiei să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea regională și viețile oamenilor.

Măsură de răspuns față de Moscova

Ca reacție la incident, autoritățile de la Chișinău au decis să declare persona non grata un angajat al Ambasadei Federației Ruse. Această măsură presupune că persoana vizată nu mai este acceptată de statul-gazdă și trebuie să părăsească țara în condițiile stabilite de autorități.

Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe nu a făcut public numele angajatului vizat.

O dronă a căzut în apropiere de o locuință la Telenești

Astăzi, o dronă a fost depistată în satul Chiștelnița, raionul Telenești, la o distanță de până la 100 de metri de o locuință. Poliția a fost alertată de un localnic, iar la fața locului au intervenit organele de drept, care au izolat zona pentru a preveni eventualele riscuri.

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