Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, în dimineața zilei de astăzi, la ora 01:30, în zona de responsabilitate a SPF Olănești, polițiștii de frontieră au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed.

Obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani.

„În baza datelor disponibile, au fost întreprinse toate măsurile procedurale conform legislației în vigoare. Zona este monitorizată de către autoritățile competente, iar până la acest moment nu au fost identificate obiecte sau elemente care să prezinte pericol pentru securitatea cetățenilor”, mai precizează în comunicat responsabilii de la IGPF.

Nu este pentru prima dată când o dronă survolează spațiul aerian al Republicii Moldova.

Săptămâna trecută, pe 14 martie, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 25 noiembrie 2025, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 19 noiembrie, un aparat de zbor asemănător unei drone la fel a survolat spațiul aerian al țării noastre. Atunci, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți – Lesnoe.

La scurt timp după cele întâmplate, Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la ministerul de Externe.

De la începutul războiului, au fost mai multe cazuri în care drone sau rachete rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre.