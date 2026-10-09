Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru a găsi un băiat de 13 ani din satul Susleni, raionul Orhei, care a plecat de acasă și nu a mai revenit. Potrivit organelor de drept, băiatul a dispărut inițial pe 6 octombrie, iar după ce s-a întors pentru scurt timp la domiciliu, a plecat din nou într-o direcție necunoscută.

Mama copilului a sesizat Poliția pe 8 octombrie. În aceeași zi, băiatul ar fi revenit acasă, însă ulterior a plecat din nou, iar locul în care se află în prezent nu este cunoscut.

Semnalmentele copilului

Potrivit informațiilor oferite de poliție, băiatul are aproximativ 1,20 metri înălțime, părul castaniu și ochii căprui.

În momentul plecării, acesta purta un maiou albastru cu guler alb, o vestă neagră, pantaloni negri și adidași negri.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să sune la Poliție

Organele de drept îndeamnă persoanele care cunosc locul în care s-ar putea afla copilul sau dețin informații ce ar putea contribui la găsirea acestuia să apeleze 112 sau să contacteze Inspectoratul de Poliție Orhei la numărul 078 325 001.