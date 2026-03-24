Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru că a violat fiica de 13 ani a unui colegiu de muncă. De asemenea, a fost obligat să achite 250 000 de lei drept prejudiciu moral fetei.

Potrivit materialelor cauzei penale, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2023, într-o locuință închiriată de inculpat.

Cu o seară înainte, adolescentă în vârstă de 13 ani venie în vizită la inculpat împreună cu tatăl său vitreg, cei doi fiind colegi de serviciu. În vizitele timpul, tatăl vitreg și inculpatul au consumat băuturi alcoolice, motiv pentru care cei doi oaspeți au rămas peste noapte în locuință.

A doua zi dimineața, după plecarea tatălui vitreg la serviciu, copila a rămas doar în apartament cu inculpatul, care urma să iasă la muncă în scurt timp. Acesta, urmărind satisfacerea poftei sexuale, a recurs la constrângere psihică și violență fizică față de minoră, apoi a întreținut cu ea un raport sexual forțat.

Fata și-a informat tatăl vitreg despre cele întâmplate, iar ulterior a fost sesizată poliția. Inculpatul nu și‑a recunoscut vina.

Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului a unui prejudiciu moral în valoare de 250 000 de lei, acesta fiind condamnat la 15 ani de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis.

În Republica Moldova, infracțiunile cu caracter sexual rămân o problemă semnificativă. În perioada 2023–2025, au fost deschise anual între 363 și 535 de cauze penale pentru infracțiuni sexuale, dintre care o parte importantă au fost cazuri de viol.