Ar fi promis profituri sigure din investiții imobiliare, dar banii ar fi ajuns direct în buzunarul său. Un consilier din partea Partidului MAN, în vârstă de 32 de ani, este suspectat că ar fi pus la cale o schemă prin care ar fi convins două persoane să-i ofere peste 155.000 de euro, folosind plăți false de „profit” pentru a crea impresia unei afaceri de succes. Potrivit surselor PRO TV, persoana vizată ar fi Ion Onța. Ulterior, Partidul MAN a confirmat informația și a precizat că nu va lua o decizie până la clarificarea situației, subliniind că fiecare persoană beneficiază de prezumția nevinovăției.

Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor câștiguri sigure, cu un randament anual de 20%, susținând că banii vor fi investiți în proiecte imobiliare profitabile. Astfel, doi bărbați, de 34 și 40 de ani, ar fi fost convinși să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155.000 de euro.

Cum funcționa schema: profit fals plătit din banii victimelor

Pentru a crea impresia că investiția generează venituri reale, suspectul ar fi restituit imediat victimelor câte 10% din sumele primite. Aceste plăți erau prezentate drept profit obținut din investiții, însă, potrivit anchetatorilor, banii proveneau chiar din sumele oferite ulterior de victime.

Organele de drept susțin că, în acest mod, bărbatul ar fi reușit să mențină aparența unei afaceri de succes și să câștige încrederea persoanelor implicate.

În urma acțiunilor ilegale, celor două victime le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material estimat la 3.077.600 de lei.

Percheziții cu sprijinul mascaților de la „Fulger”

În cadrul investigației, poliția a efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul suspectului. Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, autoritățile au ridicat mai multe obiecte și mijloace de probă, care urmează să fie analizate în cadrul cauzei penale.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Dacă va fi găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari, acesta ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Deocamdată, nu am reușit să luăm legătura cu Ion Onța sau cu avocatul acestuia pentru o reacție.

Cine este Ion Onța

Ion Onța este consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), formațiune condusă de primarul capitalei, Ion Ceban. Acesta a candidat pentru funcția de consilier municipal pe lista MAN la alegerile locale din 2023.

Potrivit informațiilor publice despre activitatea sa, Ion Onța este specialist în domeniul urbanismului și arhitecturii. Anterior, acesta a candidat din partea MAN pentru funcția de primar al comunei Stăuceni.

În declarația sa de avere pentru anul 2023, publicată în spațiul public, Ion Onța a indicat venituri de milioane de lei, provenite din salarii, dividende, dobânzi, contracte de locațiune și tranzacții cu bunuri. De asemenea, în declarație au fost menționate mai multe automobile și alte bunuri de valoare.