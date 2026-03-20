Un bărbat de 40 de ani a fost oprit aseară la Răzeni în timp ce conducea un ATV sub influența alcoolului.

Aseară, aproape de miezul nopții, în extravilanul satului Răzeni, polițiștii au oprit un bărbat aflat la ghidonul unui ATV. Testul alcoolscopic a arătat o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat, un nivel extrem de periculos pentru siguranța sa și a celor din jur.

Mai mult, bărbatul nu deținea permis de conducere, iar ATV-ul nu era înregistrat corespunzător, ceea ce agravează riscul unei eventuale tragedii.