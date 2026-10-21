Un bărbat de 71 de ani din orașul Fălești a fost salvat de pompieri, după ce s-ar fi intoxicat cu fum emanat de la o sobă. Acesta a fost evacuat din locuință și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Din fericire, în casă nu s-a produs un incendiu.

Cazul a avut loc în seara zilei de 20 octombrie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:13, după ce soția bărbatului a simțit miros de fum și a anunțat că soțul său se afla în interiorul locuinței.

La fața locului a intervenit o echipă de pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care l-a evacuat de urgență pe proprietarul casei.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi intoxicat cu produsele de ardere emanate de la sobă. Acesta a fost preluat de medici și transportat la spital.

Recomandările pompierilor pentru sezonul rece

În contextul acestui incident, IGSU îndeamnă cetățenii să verifice sobele, coșurile de fum și canalele de evacuare a gazelor de ardere înainte de a le utiliza.

Pompierii recomandă curățarea periodică a coșurilor de fum, înlăturarea funinginii și evitarea folosirii sobelor defecte sau a canalelor de evacuare blocate. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu supraîncălzească sobele, să nu aprindă focul cu lichide inflamabile și să păstreze obiectele la distanță de sursele de încălzire.

Totodată, încăperile trebuie aerisite corespunzător, iar focul din sobă trebuie stins înainte de culcare.

În cazul în care simt miros de fum sau observă semne de intoxicare, oamenii sunt îndemnați să părăsească imediat încăperea, să avertizeze persoanele aflate în pericol și să apeleze Serviciul 112.