Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, iar altul, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în escrocherii.

Potrivit poliției, membrii grupului, prin abuz de încredere și inducerea în eroare a victimelor, se prezentau drept angajați ai unei clinici private din țară. Aceștia au livrat la domiciliul unei femei de 60 de ani din Telenești patru cutii cu pastile, substituind produsele comandate. Pentru acestea, victima a achitat suma de 59 000 de lei, prejudiciul material fiind cauzat în aceeași valoare.

În urma măsurilor speciale de investigație, au fost identificați doi suspecți, de 49 și 26 de ani, originari din Chișinău și Taraclia. Unul dintre aceștia avea rol de organizator și executor al infracțiunilor, iar celălalt activa în calitate de curier, fiind responsabil de colectarea mijloacelor financiare și livrarea produselor.

La data de 26 februarie, au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților și în automobilul utilizat la comiterea infracțiunilor.

În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate 30 000 de lei, 650 de euro, cartele SIM sigilate, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

Cei doi ar putea sta la închisoare până la 5 ani.