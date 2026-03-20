Un cetățean turc, urmărit pentru escrocherie de Interpol, a fost identificat și reținut de ofițerii IGM în municipiul Comrat - VIDEO

La 19 martie 2026, ofițerii Direcției regionale Sud a Inspectoratul General pentru Migrație au identificat și localizat în municipiul Comrat un cetățean de origine turcă, anunțat în căutare internațională prin Interpol, pentru infracțiuni de escrocherie. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de arest. Tatiana Demian Persoana reținută a fost predată Inspectoratului de Poliție Comrat, din cadrul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia, pentru continuarea procedurilor legale conform legislației în vigoare. IGM a reiterat angajamentul ferm în combaterea criminalității transfrontaliere și subliniază importanța cooperării internaționale pentru asigurarea securității și respectării legii.